Божович: «Зенит» все равно станет чемпионом. У них больше всего денег

Можно любить или не любить «Зенит», но они самые лучшие. Кричалка: «Зенит — позор российского футбола»? А почему они позор российского футбола? Фанаты одинаковые во всем мире. «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет — очень хорошо", — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.