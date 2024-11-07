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Божович: «Зенит» все равно станет чемпионом. У них больше всего денег

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Источник: Sport24

«Думаю, в этом сезоне “Зенит” все равно станет чемпионом. Мне не надоело их первое место, потому что они самая лучшая команда, самая организованная и плюс у них больше всего денег.

Можно любить или не любить «Зенит», но они самые лучшие. Кричалка: «Зенит — позор российского футбола»? А почему они позор российского футбола? Фанаты одинаковые во всем мире. «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет — очень хорошо", — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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