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Янбаев: В «Зените» суперкоманда была. Историю с Денисовым и Халком раздули для прессы

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал о своих впечатлениях от пребывания в «Зените» на правах аренды.

Источник: Чемпионат.com

— Да и попал ты в «Зенит» не в лучшее время?

— Почему? Суперкоманда была.

— Раздрай в раздевалке, конфликт Денисова с Халком и Витселем.

— Это продлилось максимум месяц. Потом закончилось, и всё нормально было. Историю раздули для телевидения, прессы, а внутри коллектива ничего такого вообще не чувствовалось.

— Хочешь сказать, что конфронтации между Денисовым и иностранцами на самом деле не было?

— Не было вообще ничего. Всё было нормально. И на тренировках, и везде, — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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