Выбить Дзюбу: как завершится противостояние «Акрона» и «Спартака»

— «Акрон» и без Дзюбы показывал неплохой футбол, позволяющий обыгрывать нынешний «Спартак», — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Другое дело, что без Артема его нынешней команде часто не хватало опыта. Всё-таки там много молодых ребят, которые впервые играют в РПЛ. Поэтому случалось, что они не реализовывали хорошие моменты, в результате чего при хорошей игре недополучали очков. А Дзюба придает им нужного класса, поэтому «Акрон» и поднялся на восьмое место. Ну и персонально на «Спартак» у него будет особый настрой. Так что вполне допускаю, что «Акрон» если не победит, то ничью добудет. Мы сами видим, как нестабилен «Спартак»: то у ЦСКА дерби выигрывает (2:0), то «Ростову» (0:1) в Кубке проигрывает. С «Акроном» ему в любом случае будет непросто.