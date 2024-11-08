Выбить Дзюбу: как завершится противостояние «Акрона» и «Спартака»

В чемпионате России по футболу подходит к концу первый круг. Он завершится в ближайшие выходные 15-м туром, в рамках которого в гости к московскому «Спартаку» приедет его скандальный воспитанник Артем Дзюба, выступающий за тольяттинский «Акрон». Лидирующий «Краснодар» отправится в Казань к местному «Рубину». Идущий вторым петербургский «Зенит» ждет выезд в Грозный к «Ахмату». Замыкающий первую тройку московский «Локомотив» примет на своем поле воронежский «Факел».
«Спартак» — «Акрон»
Нынешней осенью исполняется 10 лет с момента начала скандальной эпопеи с уходом Дзюбы из родного «Спартака». В 2014 году он вернулся из «Ростова», где за время аренды выиграл Кубок России. В составе красно-белых Артем результативно провел первые матчи чемпионата, но осенью внезапно пропал из состава. Вскоре выяснилось, что руководство «Спартака» так отреагировало на слухи о переговорах нападающего с «Зенитом».
В итоге в феврале 2015 года Дзюба подписал с петербургским клубом контракт, который вступал в силу с лета, когда истекало соглашение со «Спартаком». Оставшиеся месяцы контракта с красно-белыми он провел в «Ростове», куда снова ушел в аренду. С тех пор у Дзюбы случалось много успехов и скандалов в сборной России, «Зените» и за футбольным полем. Но шлейф расставания со «Спартаком» до сих пор придает особый интерес к матчам, когда команды Артема приезжают на домашнюю арену красно-белых.
В ближайшую субботу он туда впервые приедет в составе «Акрона». Интересно, что, несмотря на разницу в финансовых возможностях, обе команды находятся в первой половине турнирной таблицы: «Спартак» на пятом месте, а «Акрон» — на восьмом. Для дебютанта РПЛ тольяттинцы вообще очень успешно пока выступают. И трудно переоценить вклад в это Дзюбы — за два месяца с момента перехода в шести матчах чемпионата он забил два гола и отдал три голевые передачи.
— «Акрон» и без Дзюбы показывал неплохой футбол, позволяющий обыгрывать нынешний «Спартак», — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Другое дело, что без Артема его нынешней команде часто не хватало опыта. Всё-таки там много молодых ребят, которые впервые играют в РПЛ. Поэтому случалось, что они не реализовывали хорошие моменты, в результате чего при хорошей игре недополучали очков. А Дзюба придает им нужного класса, поэтому «Акрон» и поднялся на восьмое место. Ну и персонально на «Спартак» у него будет особый настрой. Так что вполне допускаю, что «Акрон» если не победит, то ничью добудет. Мы сами видим, как нестабилен «Спартак»: то у ЦСКА дерби выигрывает (2:0), то «Ростову» (0:1) в Кубке проигрывает. С «Акроном» ему в любом случае будет непросто.
«Рубин» — «Краснодар»
«Краснодар» близок к тому, чтобы завершить первый круг без поражений. Он начал сезон с трех ничьих подряд в чемпионате и с тех пор выиграл 11 матчей подряд. Чтобы сохранить отрыв от «Зенита» в три очка, «быкам» необходимо побеждать в Казани. Но «Рубин» уже не раз доказывал, что способен дать бой кому угодно.
Даже выездное поражение в прошлом туре от «Локомотива» (0:1), случившееся из-за гола в концовке встречи, произошло при равной игре. А в среду в первом четвертьфинальном матче Кубка России против ЦСКА «Рубин» и вовсе доминировал дома, лишь из-за слабой реализации моментов не дожав армейцев и закончив игру вничью 0:0. И наверняка подопечные Рашида Рахимова попытаются отобрать очки у «Краснодара».
— С «Рубином» просто не бывает никому в РПЛ что в этом сезоне, что в прошлом, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Не случайно в марте по ходу прошлого чемпионата казанцы смогли сыграть в гостях с «Краснодаром» вничью (1:1), сравняв счет на последних минутах. Наверняка они постараются что-то подобное сделать и в предстоящем туре. «Рубин» может не всегда показывать привлекательный футбол, но за счет хорошей обороны стабильно набирает очки и усложняет жизнь любому сопернику. «Краснодар» в нынешнем сезоне достаточно хорош в атаке, чтобы взломать эту оборону.
«Локомотив» — «Факел»
После обидной октябрьской осечки в матче с «Химками» (0:2) «Локомотив» сумел быстро оправиться, добившись в чемпионате выездной ничьей с «Зенитом» (1:1) и вырвав дома победу над «Рубином» (1:0). Это позволило ему остаться на третьем месте с комфортным четырехочковым отрывом от ближайшего преследователя — московского «Динамо», которое во вторник уступило «железнодорожникам» в первом четвертьфинальном матче Кубка России (2:1).
Но при этом «Локо» необходимо догонять «Краснодар» и «Зенит», отставание от которых равно пяти и двум очкам, соответственно. Для этого необходимо в субботу побеждать дома воронежский «Факел». Эта команда, хоть и находится на 14-м месте в зоне переходных матчей, с отрывом всего в три очка от зоны вылета, в последний месяц с небольшим набрала ход.
Подопечные Дмитрия Пятибратова не проигрывают в чемпионате уже пять матчей подряд — одна победа и четыре ничьих, включая выездную с ЦСКА (0:0). И попытаются набрать очки по итогам выезда к «Локо».
— «Локомотиву» будет непросто с «Факелом», — заявил «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Но команда Михаила Галактионова всё-таки должна побеждать. Да, Воронеж очень хорош в последний месяц, вновь демонстрирует традиционные для себя бойцовские качества и надежность в обороне. Но именно таким же был «Рубин», побежденный «Локомотивом». Причем Казань даже сильнее по составу, а «Локо» их победил без дисквалифицированных Алексея Батракова и Дмитрия Баринова. С ними же должен выиграть у «Факела», хотя воронежцы дадут бой.
«Ахмат» — «Зенит»
Эти команды уже встречались в середине недели в рамках Кубка России. «Зенит» победил дома со счетом 3:0 и, по сути, убил интригу в их четвертьфинальной паре. Но это объясняется отсутствием в составе «Ахмата» большинства основных игроков. Было видно, что главный тренер команды Сергей Ташуев бережет лидеров к игре чемпионата, которую надо дома выигрывать, чтобы не ухудшить свои позиции в борьбе за выживание.
Пока «Ахмат» выиграл всего один матч в чемпионате и находится на предпоследнем, 15-м, месте. Интересно, что два года назад, именно грозненцы под руководством Ташуева нанесли «Зениту» на его поле первое в том чемпионате поражение (2:0), также случившееся под конец первого круга. Это не помешало подопечным Сергея Семака выиграть золото РПЛ, но «Ахмату» помогло финишировать пятым и повторить свое высшее достижение в премьер-лиге. Теперь грозненцы попытаются выиграть у одного из лидеров, чтобы начать подъем со дна.
Также в предстоящем туре состоится еще четыре матча. Махачкалинское «Динамо» примет у себя «Оренбург». «Ростов» встретится на своем поле с «Химками». Московское «Динамо» сыграет в родных стенах с «Пари Нижний Новгород». Самарские «Крылья Советов» будут играть дома с московским ЦСКА.
Алексей Фомин