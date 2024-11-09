«Спартак» купил футболиста по ошибке. Самозванца вычислили на тренировке: «Вы нам кого прислали?»

Скала смотрит: “Это не он”. Отправили парня обратно в Южную Америку. Звоню человеку, который его послал к нам: “Гриша, вы нам кого прислали? Это не тот Росси”. Он удивился: “Как не тот? А нам сказали, что тот, из Дортмунда”.