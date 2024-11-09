«Спартак» купил футболиста по ошибке. Самозванца вычислили на тренировке: «Вы нам кого прислали?»

В 2003-м Невио Скала пришел в «Спартак» титулованным тренером: победил в Кубке УЕФА с «Пармой», выиграл титулы с дортмундской «Боруссией», взял чемпионство с «Шахтером». Президент «Спартака» Андрей Червиченко лично ездил в Италию, чтобы переманить Скалу в Москву.
Тогда в «Спартаке» царило двоевластие: бывший владелец Червиченко оставался в клубе, но Леонид Федун уже начал процесс покупки. Хотя Скале обещали топовые трансферы (договаривались с бразильцем Ривалдо из «Милана»), звезд он не получил.
Сначала тренер был полон энтузиазма и хвалил игроков, которые оказались в его распоряжении:
«Я очень уважаю Ривалдо, но в “Спартаке” есть футболист сильнее. Это Егор Титов. Я его хотел купить, когда работал в дортмундской “Боруссии”, но с руководством “Спартака” договориться не получилось».
Скала хотел укрепить оборону: просил центрального и левого защитника, а также опорника. Тренер обещал, что с таким усилением попадет в Лигу чемпионов. Но руководство привезло ноунеймов, которые не соответствовали целям: Петковича, Йенчи, Тамаша, Сосу и Шоаву.
Сезон начался неудачно, но Скала понимал, что команда посыпется еще больше. Вместо Это’о и Эвра, которых предлагали тренеру, подписали низкокачественных футболистов. А Титов, на которого Скала так рассчитывал, получил долгую дисквалификацию.
«При переговорах руководители клуба вдохновенно рассказывали о четкой структуре и амбициозных планах клуба, — вспоминал Скала. — Оказалось, что все было совсем не так. Я обнаружил полный дилетантизм: тот “Спартак” по своей сути был любительским клубом. Внутри него были хорошие, грамотные люди, но организации не было никакой».
Бардак в «Спартаке» достиг апогея, когда на тренировку пришел футболист, купленный по ошибке. Скала даже не узнал его.
«При Скале на сбор приехал какой-то Росси, который у него играл в Дортмунде, — рассказывал Александр Хаджи. — Скала говорит: “Что-то он не похож на того, не узнаю. Неужели так изменился?” Началась двухсторонка, парень за флажком прячется. Не туда открывался, пару раз мяч потерял, ничего не сделал.
Скала смотрит: “Это не он”. Отправили парня обратно в Южную Америку. Звоню человеку, который его послал к нам: “Гриша, вы нам кого прислали? Это не тот Росси”. Он удивился: “Как не тот? А нам сказали, что тот, из Дортмунда”.
Скала проработал в “Спартаке” восемь месяцев. Но успел поставить антирекорд красно-белых — шесть поражений в чемпионате подряд. Неудачную работу оправдал слабыми футболистами:
«Нельзя участвовать в гонках “Формулы-1” на “Ниве”. Наступил момент взглянуть правде в глаза: мы смотрим не на верх турнирной таблицы, а в ее низ. В начале сезона был оптимистом, поскольку мне обещали многое. Увы, обещания клуб не выполнил — в частности, о покупке высококлассных игроков. А с имеющимся материалом нет возможности бороться за высокие места».
Автор: Денис Лебеденко