РФС отстранил до конца сезона хвалившего себя в Telegram арбитра

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024/25. Об этом сообщается на сайте РФС.
Заседание прошло 8 ноября.
В нынешнем сезоне Безбородов отработал в семи матчах в РПЛ.
Ранее «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев в чате телеграм-канала, которые якобы принадлежат арбитру, где автор, в частности, просит «не трогать Безбородова», потому что он «один остался, который умеет судить».
После этого РФС сообщил, что проведет проверку. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.