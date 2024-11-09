Арбитр Федотов — о бане Безбородова: из человека сделали преступника из-за комментариев

«В ситуации с отстранением Безбородова у меня один вопрос, и вопрос этот к Анатолию Синяеву: зачем нужно было раздувать этот скандал, который стоил Безбородову карьеры? То, что сделал Безбородов, я убираю за скобки. Там не было чего-то прям ужасного, это просто слова, тем более в небольшом чате. Зачем надо было выносить это грязное бельё? Зачем делать из себя вершителя судеб?



Представьте, что на месте заслуженного арбитра Безбородова оказался бы перспективный молодой арбитр, лет 25−27. Да ему бы этим жизнь под откос пустили. А для Безбородова — это, кажется, конец карьеры. Из человека сделали преступника какого-то из-за комментариев.



Карьера такого заслуженного арбитра так заканчиваться не должна. Это некрасиво, и некрасиво тут в первую очередь поступил не Безбородов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.