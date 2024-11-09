«Проиграли и проиграли»: тренер ЦСКА о матче со «Спартаком»

«Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще неважно. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически все решил гол Бонгонда. У “Спартака” тоже не было никаких серьезных моментов», — заявил Николич.