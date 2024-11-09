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Джанашия: «Спартак» должен быть на восьмом-девятом месте

Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Заза Джанашия оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«Не могу сказать, что “Спартак” хорошо играет. Я не вижу “спартаковского” духа, куда-то он пропал. Это очень обидно. Конечно, в “Спартаке” нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. “Спартак” всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

После 14 туров в текущем сезоне РПЛ красно-белые с 25 очками занимают пятое место в турнирной таблице. 10 ноября «Спартак» проведет домашний матч с «Акроном». Игра начнется в 15:15 по московскому времени.

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