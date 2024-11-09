Джанашия: «Спартак» должен быть на восьмом-девятом месте

«Не могу сказать, что “Спартак” хорошо играет. Я не вижу “спартаковского” духа, куда-то он пропал. Это очень обидно. Конечно, в “Спартаке” нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. “Спартак” всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.