Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

На самом канале опубликовали пост с объяснением ситуации: как заявил автор, Безбородов долгое время был подписан на «Але, реф!» и активно спорил в комментариях. Когда арбитру сообщили, что писать анонимно у него не получится из-за особенностей работы мессенджера, Владислав удалил большую часть сообщений. После матча между ЦСКА и «Динамо» он оценил свою работу, а после покинул чат — но так как он закрытый, без вступления обратно подтереть слова, вызвавшие вопросы, технически невозможно.