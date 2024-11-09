Исторический провал нищего «Зенита». Спасти клуб из Петербурга после позора смог только Собчак

Это в XXI веке «Зенит» переживал разные эпохи величия. От юной банды Петржелы и европобед Адвоката до пушечных голов Халка и конвейерных чемпионств Семака.
1990-е же были для «Зенита» совсем не золотыми. Петербург радовал даже статус стабильного середняка, ведь в самом начале десятилетия клуб, который в 1984-м взял советское чемпионство, три сезона барахтался в Первой лиге. Но выплыл — и помчался к господству.
Рассказываем, как это было.
«Зенит» с трудом выживал в Высшей лиге: деньги от продажи подсолнечного масла, опоздание на матч
1992-й начался для Питера с приятной новости — команда все же остается в Высшем дивизионе. Предыдущий, последний советский сезон «Зенит» провалил, но в первом российском чемпионате оказался среди элиты — для нее нужно было набрать двадцать команд.
Команду возглавил 38-летний Вячеслав Мельников — помощник легендарного Юрия Морозова, который на фоне сокращения бюджета тренировать отказался. Средний возраст той команды — чуть больше двадцати лет. В основном состав сформировался за счет воспитанников — многие лидеры ушли перед сезоном.
«Газпрома» еще не было, и «Зенит» финансировали кто мог — от гостиницы до строительных компаний. Бывший комментатор и первый президент клуба Владислав Гусев выискивал деньги с трудом. Доходило до того, что пришлось продавать подсолнечное масло, которое для клуба привозили бизнесмены — с целью сбыта.
Случалось даже, что не хватало на керосин для самолета. Из-за этого сорвался выездной матч в Находке — «Зенит» туда добрался, но с опозданием. Техническое поражение не засчитали, и спустя время пришлось лететь еще раз. «Футболисты “Океана”, естественно, уже по домам разъехались, судьи улетели, на воротах стадиона висит замок. Дурдом!», — вспоминал Мельников.
Игрокам было трудно и на бытовом уровне. Вратарь Андрей Мананников рассказывал «Спорт-Экспрессу», как после Душанбе (он играл в «Памире») Питер воспринимался нищим городом, где ничего нет: «Магазины пустые, талоны без ленинградской прописки никто не дает. Жена на последние покупала муку, яйца, творог. Пекла блины и продавала на Московском вокзале. Мы командой идем к поезду — она лицо прикрывает. Чтоб не заметили».
«Зенит» мог спастись от вылета — не хватило одной ничьей
Первый российский чемпионат прошел в два этапа. В группе из десяти команд «Зенит» занял восьмое место и отправился в турнир на выбывание из 12 клубов. Там-то и случилась драма — петербуржцы заняли место на вылет только по дополнительным показателям, уступив ставропольскому «Динамо».
Мельников рассказывал, что спасительный балл его команда не набрала из гордости. В первом круге люди из «Текстильщика» предлагали сыграть вничью, но тренер отказался — а потом восклицал: «Это очко и стоило вылета!». Кстати, в том матче профессиональные команды вышли на поле не первыми. Сначала зрителей разогревали российские и итальянские ветераны в выставочной игре компании Parmalat. Они испортили газон, который помешал питерцам сыграть в атакующий футбол.
С тем же «Текстильщиком» «Зенит» встретился в последнем туре — немотивированная турнирным положением камышинская команда сыграла бойко, не уступила. Все подозревали, что «Текстильщик» мотивировали из Ставрополя, но прямых доказательств нет. Некоторые игроки «Зенита» вспоминали, что клуб сам пытался договориться о нужном результате, но «Текстильщик» почему-то отказался.
«После матча Мельников был не в себе, чуть ли не стулья летали по раздевалке! Ему, конечно, было трудно: молодой тренер — и сразу такой сезон», — вспоминал защитник Николай Усачев.
«Зенит» обидно вылетел, но многие больше вспоминают яркую победу над «Спартаком». Победили на стадионе имени Кирова благодаря дублю Владимира Кулика. Романцев выставил против питерцев Карпина, Рахимова, Ананко и других звезд, но большую часть основы приберег. Это поражение стало единственным для «Спартака» за весь сезон.
Как «Зенит» вернулся в элиту — все началось с разговора Геннадия Орлова и мэра Собчака
Мельников продолжил тренировать набиравшуюся опыта команду. Поначалу казалось: «Зенит» в Первой лиге (тогда — ПФЛ) не задержится. Но в зоне «Центр», где играли питерцы, был более сильный по финансам конкурент — тольяттинская «Лада». Она опередила «Зенит» на два очка и не пустила его в переходный турнир за право вернуться в вышку.
В 1994-м снова все посыпалось. Опять клуб увяз в долгах и стал уже середняком второго по силе дивизиона. Самая характерная история того сезона случилась на Дальнем Востоке. Оттуда «Зенит» добирался домой на поезде: из Владивостока — в Хабаровск, чтобы сэкономить на авиабилетах. Но к самолету в Санкт-Петербург из Хабаровска не успели. Тогда пришлось лететь на военном самолете на аэродром в Клин, а потом добираться в Питер на электричках. Интересно, что всю дорогу (две тысячи долларов) оплатил игрок «Находки» Александр Аверьянов, который только собирался переходить в «Зенит».
Неудивительно, что в Питере погас интерес к футболу. К тому же команда играла на заводских стадиончиках — стадион имени Кирова и «Петровский» были оставлены для Игр доброй воли. Именно на них, по воспоминаниям журналиста Геннадия Орлова в книге «Правда о “Зените”, случился разговор, который повернул ход истории. Орлов общался с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, и зашла речь об упадке футбола.
«Собчак говорит: “Как сделать, чтобы футбол в Питере был?” Отвечаю: “Анатолий Александрович, а возвратите Садырина”. Даже приврал, что Садырин мечтает вернуться в “Зенит”, хотя с Пашей на этот счет не говорил. Еще один аргумент был таким: “Предложить Садырину вернуться в “Зенит” — это будет элементарно благородно для города, который сделал его чемпионом, а потом отправил восвояси”. И тут я увидел — подействовало! Собчаку было свойственно благородство, и он понял, что я имею в виду».
Легенда ленинградского футбола Павел Садырин скоро объявил об уходе из сборной после неудачного для России ЧМ-1994. Собчак пообещал тренеру два миллиона долларов на игроков и не дал тогдашнему руководителю клуба Виталию Мутко продавить кандидатуру Анатолия Бышовца.
В сезоне 1995 года «Зенит» занял третье место, но тогда этого хватило, чтобы напрямую выйти в Высшую лигу и скоро закрепиться там как постоянный фаворит.
Автор: Дмитрий Проскурин