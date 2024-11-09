Исторический провал нищего «Зенита». Спасти клуб из Петербурга после позора смог только Собчак

В 1994-м снова все посыпалось. Опять клуб увяз в долгах и стал уже середняком второго по силе дивизиона. Самая характерная история того сезона случилась на Дальнем Востоке. Оттуда «Зенит» добирался домой на поезде: из Владивостока — в Хабаровск, чтобы сэкономить на авиабилетах. Но к самолету в Санкт-Петербург из Хабаровска не успели. Тогда пришлось лететь на военном самолете на аэродром в Клин, а потом добираться в Питер на электричках. Интересно, что всю дорогу (две тысячи долларов) оплатил игрок «Находки» Александр Аверьянов, который только собирался переходить в «Зенит».