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Исторический провал нищего «Зенита». Спасти клуб из Петербурга после позора смог только Собчак

Три года кошмара.

Источник: Sport24

Это в XXI веке «Зенит» переживал разные эпохи величия. От юной банды Петржелы и европобед Адвоката до пушечных голов Халка и конвейерных чемпионств Семака.

1990-е же были для «Зенита» совсем не золотыми. Петербург радовал даже статус стабильного середняка, ведь в самом начале десятилетия клуб, который в 1984-м взял советское чемпионство, три сезона барахтался в Первой лиге. Но выплыл — и помчался к господству.

Рассказываем, как это было.

«Зенит» с трудом выживал в Высшей лиге: деньги от продажи подсолнечного масла, опоздание на матч

1992-й начался для Питера с приятной новости — команда все же остается в Высшем дивизионе. Предыдущий, последний советский сезон «Зенит» провалил, но в первом российском чемпионате оказался среди элиты — для нее нужно было набрать двадцать команд.

Команду возглавил 38-летний Вячеслав Мельников — помощник легендарного Юрия Морозова, который на фоне сокращения бюджета тренировать отказался. Средний возраст той команды — чуть больше двадцати лет. В основном состав сформировался за счет воспитанников — многие лидеры ушли перед сезоном.

Источник: ФК "Зенит"

«Газпрома» еще не было, и «Зенит» финансировали кто мог — от гостиницы до строительных компаний. Бывший комментатор и первый президент клуба Владислав Гусев выискивал деньги с трудом. Доходило до того, что пришлось продавать подсолнечное масло, которое для клуба привозили бизнесмены — с целью сбыта.

Случалось даже, что не хватало на керосин для самолета. Из-за этого сорвался выездной матч в Находке — «Зенит» туда добрался, но с опозданием. Техническое поражение не засчитали, и спустя время пришлось лететь еще раз. «Футболисты “Океана”, естественно, уже по домам разъехались, судьи улетели, на воротах стадиона висит замок. Дурдом!», — вспоминал Мельников.

Игрокам было трудно и на бытовом уровне. Вратарь Андрей Мананников рассказывал «Спорт-Экспрессу», как после Душанбе (он играл в «Памире») Питер воспринимался нищим городом, где ничего нет: «Магазины пустые, талоны без ленинградской прописки никто не дает. Жена на последние покупала муку, яйца, творог. Пекла блины и продавала на Московском вокзале. Мы командой идем к поезду — она лицо прикрывает. Чтоб не заметили».

«Зенит» мог спастись от вылета — не хватило одной ничьей

Первый российский чемпионат прошел в два этапа. В группе из десяти команд «Зенит» занял восьмое место и отправился в турнир на выбывание из 12 клубов. Там-то и случилась драма — петербуржцы заняли место на вылет только по дополнительным показателям, уступив ставропольскому «Динамо».

Мельников рассказывал, что спасительный балл его команда не набрала из гордости. В первом круге люди из «Текстильщика» предлагали сыграть вничью, но тренер отказался — а потом восклицал: «Это очко и стоило вылета!». Кстати, в том матче профессиональные команды вышли на поле не первыми. Сначала зрителей разогревали российские и итальянские ветераны в выставочной игре компании Parmalat. Они испортили газон, который помешал питерцам сыграть в атакующий футбол.

С тем же «Текстильщиком» «Зенит» встретился в последнем туре — немотивированная турнирным положением камышинская команда сыграла бойко, не уступила. Все подозревали, что «Текстильщик» мотивировали из Ставрополя, но прямых доказательств нет. Некоторые игроки «Зенита» вспоминали, что клуб сам пытался договориться о нужном результате, но «Текстильщик» почему-то отказался.

«После матча Мельников был не в себе, чуть ли не стулья летали по раздевалке! Ему, конечно, было трудно: молодой тренер — и сразу такой сезон», — вспоминал защитник Николай Усачев.

Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» обидно вылетел, но многие больше вспоминают яркую победу над «Спартаком». Победили на стадионе имени Кирова благодаря дублю Владимира Кулика. Романцев выставил против питерцев Карпина, Рахимова, Ананко и других звезд, но большую часть основы приберег. Это поражение стало единственным для «Спартака» за весь сезон.

Как «Зенит» вернулся в элиту — все началось с разговора Геннадия Орлова и мэра Собчака

Мельников продолжил тренировать набиравшуюся опыта команду. Поначалу казалось: «Зенит» в Первой лиге (тогда — ПФЛ) не задержится. Но в зоне «Центр», где играли питерцы, был более сильный по финансам конкурент — тольяттинская «Лада». Она опередила «Зенит» на два очка и не пустила его в переходный турнир за право вернуться в вышку.

В 1994-м снова все посыпалось. Опять клуб увяз в долгах и стал уже середняком второго по силе дивизиона. Самая характерная история того сезона случилась на Дальнем Востоке. Оттуда «Зенит» добирался домой на поезде: из Владивостока — в Хабаровск, чтобы сэкономить на авиабилетах. Но к самолету в Санкт-Петербург из Хабаровска не успели. Тогда пришлось лететь на военном самолете на аэродром в Клин, а потом добираться в Питер на электричках. Интересно, что всю дорогу (две тысячи долларов) оплатил игрок «Находки» Александр Аверьянов, который только собирался переходить в «Зенит».

Неудивительно, что в Питере погас интерес к футболу. К тому же команда играла на заводских стадиончиках — стадион имени Кирова и «Петровский» были оставлены для Игр доброй воли. Именно на них, по воспоминаниям журналиста Геннадия Орлова в книге «Правда о “Зените”, случился разговор, который повернул ход истории. Орлов общался с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, и зашла речь об упадке футбола.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Собчак говорит: “Как сделать, чтобы футбол в Питере был?” Отвечаю: “Анатолий Александрович, а возвратите Садырина”. Даже приврал, что Садырин мечтает вернуться в “Зенит”, хотя с Пашей на этот счет не говорил. Еще один аргумент был таким: “Предложить Садырину вернуться в “Зенит” — это будет элементарно благородно для города, который сделал его чемпионом, а потом отправил восвояси”. И тут я увидел — подействовало! Собчаку было свойственно благородство, и он понял, что я имею в виду».

Источник: ФК "Зенит"

Легенда ленинградского футбола Павел Садырин скоро объявил об уходе из сборной после неудачного для России ЧМ-1994. Собчак пообещал тренеру два миллиона долларов на игроков и не дал тогдашнему руководителю клуба Виталию Мутко продавить кандидатуру Анатолия Бышовца.

В сезоне 1995 года «Зенит» занял третье место, но тогда этого хватило, чтобы напрямую выйти в Высшую лигу и скоро закрепиться там как постоянный фаворит.

Источник: ФК "Зенит"

Автор: Дмитрий Проскурин

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