Футболисты «Факела» нашли на поле мобильный телефон в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» обнаружили забытый смартфон прямо на поле во время выездного матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».
Встреча на стадионе в Черкизове началась в 14:00 мск. Инцидент случился на второй минуте игры.
Мобильный телефон был обнаружен защитником «Факела» Игорем Калининым, он отдал его капитану команды Ираклию Квеквескири. Тот уже подбежал со смартфоном к бровке и передал его главному тренеру команды Дмитрию Пятибратову. Специалист, в свою очередь, отдал находку резервному арбитру.