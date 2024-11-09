Футболисты «Факела» нашли на поле мобильный телефон в матче с «Локомотивом»

Мобильный телефон был обнаружен защитником «Факела» Игорем Калининым, он отдал его капитану команды Ираклию Квеквескири. Тот уже подбежал со смартфоном к бровке и передал его главному тренеру команды Дмитрию Пятибратову. Специалист, в свою очередь, отдал находку резервному арбитру.