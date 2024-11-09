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Футболисты «Факела» нашли на поле мобильный телефон в матче с «Локомотивом»

Футболисты «Факела» нашли на поле стадиона телефон в матче РПЛ с «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» обнаружили забытый смартфон прямо на поле во время выездного матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 15, 9.11.2024, 14:00
Локомотив
1
Факел
0

Встреча на стадионе в Черкизове началась в 14:00 мск. Инцидент случился на второй минуте игры.

Мобильный телефон был обнаружен защитником «Факела» Игорем Калининым, он отдал его капитану команды Ираклию Квеквескири. Тот уже подбежал со смартфоном к бровке и передал его главному тренеру команды Дмитрию Пятибратову. Специалист, в свою очередь, отдал находку резервному арбитру.

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