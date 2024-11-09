Главный тренер ЦСКА Николич: мне объяснили, что больших денег на трансферы тут не будет

«Это не связано с деньгами. Конечно, связано в том смысле, что с большими деньгами намного легче выполнять трансферы. Но я не из тех, кто будет говорить это в оправдание, что у меня ничего не получается. Да, с большими деньгами намного легче, но это не значит, что с меньшим бюджетом это невозможно. Может, это совсем маленькие деньги. Я же говорю о правильных решениях.



Если стратегия существует, и мы знаем, куда надо двигаться, то мы сделаем это более качественно, имея € 50 млн, средне-качественно — за € 25 млн, но можем сделать и за € 5 млн, и за € 3 млн. Мы должны идти по своему пути. Я не из тех тренеров, которые привыкли к большим деньгам — моей карьере редко бывало, чтобы в новом клубе мне дали € 40 млн на трансферы.



Строить всегда приходилось из внутренних ресурсов и в тяжёлых условиях. Но я привык находить решения. Может, поэтому меня и позвали в ЦСКА. Мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет. Кто-то в ответ мог сказать: “Нет, спасибо. Я работаю, только если будет € 30−40 млн”. Может, это и правильный подход. Однако я хочу справляться в нынешней ситуации. И трансферное окно в ней тоже надо отработать», — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.