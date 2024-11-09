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Стало известно, чей телефон был найден на поле во время матча «Локомотива» с «Факелом»

Телефон, найденный на футбольном поле во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Факелом», проходящего в эти минуты, принадлежит ребенку, выносившему баннер перед стартовым свистком.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, после обнаружения телефона в самом начале матча полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири передал его своему тренеру.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 15, 9.11.2024, 14:00
Локомотив
2
Факел
1

После первого тайма счёт во встрече 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный гол в матче на 29-й минуте забил атакующий полузащитник Алексей Батраков. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Факел
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь