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«Динамо» Мх — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Оренбург».

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 15, 9.11.2024, 16:30
Динамо Мх
-
Оренбург
-

«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Касимов, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Динамо Мх
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь