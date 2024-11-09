«Динамо» Мх — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.