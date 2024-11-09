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Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел».

Источник: ФК "Локомотив"

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти.

На 84-й минуте нападающий Евгений Марков восстановил равновесие.

На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав пенальти.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Пятибратов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
29′
Алексей Батраков
90+2′
Факел
Евгений Марков
(Алексей Каштанов)
84′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
73′
6
Дмитрий Баринов
80′
83
Алексей Батраков
75′
7
Эдгар Севикян
59′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
71′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
59′
8
Владислав Сарвели
90′
94
Артем Тимофеев
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
24′
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
5
Табо Селе
46′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
60′
20
Евгений Марков
7
Мохамед Браими
46′
17
Николай Гиоргобиани
21
Михаил Щетинин
46′
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
64
Андрей Ивлев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
14
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь