Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.
На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти.
На 84-й минуте нападающий Евгений Марков восстановил равновесие.
На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав пенальти.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.