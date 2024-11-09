Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.