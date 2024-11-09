Наумов: абсолютно не понравился «Локо» в матче с «Факелом» — ничья была бы справедливее

«Ничья — более заслуженный результат в матче “Локомотив” — “Факел”. “Локомотив” сегодня выглядел не очень хорошо, мне абсолютно не понравилась его игра, особенно начало второго тайма. Во-первых, очень много потерь в середине поля, так много теряли — невозможно. Мяч практически не держался, две-три передачи — потеря. Очень плохо сегодня выглядел Тикнизян, его вообще не было видно во время игры, хотя его не меняли.



Во-вторых, Галактионов ошибся с заменами. У Батракова всё хорошо получалось в первом тайме, впереди он создавал угрозу. А потом его оттянули назад, в отборе потерялся, а впереди — ничего нет. В результате “Факел” переломил игру и сравнял счёт. Хорошо, что назначали пенальти. Конечно, он был, но это дело случая. Если бы не он, потеряли бы два очка», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.