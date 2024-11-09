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Наумов: абсолютно не понравился «Локо» в матче с «Факелом» — ничья была бы справедливее

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе клуба над «Факелом» в матче 15-го тура РПЛ (2:1).

Источник: РИА "Новости"

Оба гола «Локомотива» забил Алексей Батраков с пенальти.

«Ничья — более заслуженный результат в матче “Локомотив” — “Факел”. “Локомотив” сегодня выглядел не очень хорошо, мне абсолютно не понравилась его игра, особенно начало второго тайма. Во-первых, очень много потерь в середине поля, так много теряли — невозможно. Мяч практически не держался, две-три передачи — потеря. Очень плохо сегодня выглядел Тикнизян, его вообще не было видно во время игры, хотя его не меняли.

Во-вторых, Галактионов ошибся с заменами. У Батракова всё хорошо получалось в первом тайме, впереди он создавал угрозу. А потом его оттянули назад, в отборе потерялся, а впереди — ничего нет. В результате “Факел” переломил игру и сравнял счёт. Хорошо, что назначали пенальти. Конечно, он был, но это дело случая. Если бы не он, потеряли бы два очка», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Пятибратов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
29′
Алексей Батраков
90+2′
Факел
Евгений Марков
(Алексей Каштанов)
84′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
73′
6
Дмитрий Баринов
80′
83
Алексей Батраков
75′
7
Эдгар Севикян
59′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
71′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
59′
8
Владислав Сарвели
90′
94
Артем Тимофеев
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
24′
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
5
Табо Селе
46′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
60′
20
Евгений Марков
7
Мохамед Браими
46′
17
Николай Гиоргобиани
21
Михаил Щетинин
46′
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
64
Андрей Ивлев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
14
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь