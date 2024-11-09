Батраков царит в РПЛ! «Локомотив» снова вырвал победу на последних минутах

В первом тайме голов больше не было, и это удивительно. Тикнизян и Эдгар Севикян разрывали фланги скоростным дриблингом, привычно царил Батраков. «Локо» накопил 13 ударов по воротам. С «Рубином», для сравнения, за все 90 минут набралось 12. А уровень обороны у казанцев и воронежцев, несмотря на совсем разное положение в таблице, сопоставим: за 14 туров обе команды пропустили 21 раз.