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Батраков царит в РПЛ! «Локомотив» снова вырвал победу на последних минутах

«Факел» заставил москвичей серьезно напрячься.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» благодаря двум пенальти обыграл «Факел» и временно поднялся на второе место в РПЛ по итогам половины чемпионата. Алексей Батраков оформил дубль и закрепился в статусе лучшего бомбардира лиги.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 15, 9.11.2024, 14:00
Локомотив
2
Факел
1

За исключением Антона Митрюшкина и Сергея Пиняева, Михаил Галактионов повторил состав кубкового матча с «Динамо»: на лавке остались и Дмитрий Воробьёв (впервые в этом сезоне РПЛ), и автор победного гола «Рубину» Артём Тимофеев. Дмитрий Пятибратов же удивил отсутствием в старте Игоря Юрганова, ну, а Александр Беленов, Сергей Божин и Евгений Марков, похоже, окончательно освоились в статусе запасных.

В самом старте матча случился забавный эпизод: судья Сергей Цыганок остановил матч из-за постороннего предмета на поле. Выяснилось, что это смартфон! Как он там оказался? Неужели кто-то из футболистов забыл оставить его в раздевалке? Нет, просто телефон выронил мальчик, который выносил баннер.

Квеквескири отдал гаджет Пятибратову, и игра возобновилась — с большим преимуществом «Локо». Если бы не Виталий Гудиев, забивать могли Дмитрий Баринов и аж трижды — Алексей Батраков. Ещё, легчайше раскачав Макса Дзиова, в перекладину пальнул Наир Тикнизян. Видимо, во время тренировок играл в «триста» и планировал заработать сто очков.

Но и «Факел» ответил опасным выстрелом Ильнура Альшина и черпачком Алексея Каштанова вслед за неудачной скидкой Ильи Самошникова. Если кто-то ждал осторожный футбол, команды с первых же минут показали — напрасно.

Гола, впрочем, ждать пришлось до 28-й минуты. Браими зацепил в своей штрафной Батракова, и сам пострадавший чётко реализовал пенальти — не смотря на мяч и отпраздновав в стиле Коула Палмера со скрещёнными на груди руками. Цыганок не увидел нарушения, но справедливо вмешался VAR.

Кстати, только два игрока РПЛ моложе Батракова (19 лет 153 дня) удачно подходили к «точке» в XXI веке: Павел Мамаев (18 лет 69 дней) за «Торпедо» и Жо (19 лет 6 дней) — за ЦСКА. Оба — в 2006-м. За информацию спасибо Opta. Алексею тогда исполнился год.

Источник: Чемпионат.com

В первом тайме голов больше не было, и это удивительно. Тикнизян и Эдгар Севикян разрывали фланги скоростным дриблингом, привычно царил Батраков. «Локо» накопил 13 ударов по воротам. С «Рубином», для сравнения, за все 90 минут набралось 12. А уровень обороны у казанцев и воронежцев, несмотря на совсем разное положение в таблице, сопоставим: за 14 туров обе команды пропустили 21 раз.

В перерыве Пятибратов сделал тройную рокировку: Вячеслав Якимов, Николай Гиоргобиани и Никита Моцпан сменили Михаила Щетинина, Табо Селе и Мохамеда Браими. И чуть ли не сразу едва не устроился на 0:2, когда Батраков перехватил неудачный пас Райана Сенхаджи и попытался издалека забросить мяч за спину Гудиеву — получилось немного выше цели.

«Факел» действительно прибавил в надёжности и допустил куда меньше моментов у своих ворот — и это несмотря на выход Владислава Сарвели, Пиняева, Вадима Ракова и Воробьёва. Но главное — выход 17-летнего Андрея Ивлева и Маркова помог сравнять счёт! Второй на 84-й минуте поймал отскок от пятки Каштанова и с близкого расстояния расстрелял ворота Ильи Лантратова.

Долго, правда, мировую удерживать не получилось. Батраков уже на исходе матча плотно пробил. Игорь Калинин в падении выносил мяч, а тот предательски угодил ему в отставленную руку. VAR, ещё один пенальти и гол Батракова — уже десятый для него в нынешней РПЛ. Джон Кордоба в гонке бомбардиров вновь позади.

«Локо» в очередной раз показал бешеный характер и добыл результат на последних минутах, перебив ход 2002 года и сезона-2017/2018: тогда к середине чемпионата набрали 32 очка, сейчас — 34. Помните же, кто в обоих случаях забрал золото? Сейчас, правда, конкуренция ещё сильнее.

Автор: Георгий Илющенко

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7011 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Пятибратов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
29′
Алексей Батраков
90+2′
Факел
Евгений Марков
(Алексей Каштанов)
84′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
73′
6
Дмитрий Баринов
80′
83
Алексей Батраков
75′
7
Эдгар Севикян
59′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
71′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
59′
8
Владислав Сарвели
90′
94
Артем Тимофеев
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
24′
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
5
Табо Селе
46′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
60′
20
Евгений Марков
7
Мохамед Браими
46′
17
Николай Гиоргобиани
21
Михаил Щетинин
46′
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
64
Андрей Ивлев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
14
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь