Тикнизян: восхищаюсь Батраковым — он сейчас лучший российский игрок

«Батраков — лучший российский игрок сейчас, потому что он очень ярко играет. Давайте будем честно, что несмотря на его габариты и возраст, он показывает очень хорошую игру. Я им восхищаюсь!



Когда его первый раз увидел, сказал: “Лёш, давай, а зале поработай полгода или год. Может, наберешь”. Сейчас он мне показывает статистику и говорит: “Ну иди работай в зал! Я тебя услышал”. Он и в зале добавил, и на поле в плане качественности и результативности. Яркий футболист, но не надо перехваливать раньше времени. Когда молодой парень на пути становления, надо его где-то отпустить. Но надо ему отдать должное, что у него хорошее ментальное состояние. Он большой молодец и слава богу, что у нас есть такой парнишка», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.