«Ростов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы играющих команд:
«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.
«Химки»: Кокарев, Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.
После 14 сыгранных матчей «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.