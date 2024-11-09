«Ростов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

После 14 сыгранных матчей «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.