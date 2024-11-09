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«Динамо» Москва — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Москва: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамалё, Маухуб.

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Босельи.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 15 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

Динамо
Пари Нижний Новгород