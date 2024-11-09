«Динамо» Москва — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

После 14 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 15 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.