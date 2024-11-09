Главный тренер ЦСКА рассказал, кто должен покинуть команду

«В РПЛ есть матчи, когда люди играют просто потому, что им за это платят. Так быть не должно. Я хочу поменять это в своей команде. В каждой игре надо играть как в последней. Никаких оправданий тут нет. Не устраивает? Уходи! Устраивает? Тогда выкладывайся», — заявил Николич.