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Крутой камбэк в РПЛ! Команда Слишковича упустила даже ничью

«Оренбург» долго вёл в счёте, но махачкалинское «Динамо» всё перевернуло за 12 минут.

Источник: ФК «Динамо Махачкала

К 15-му туру махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» давно не побеждали в РПЛ: первые — в семи матчах подряд (три поражения), вторые — вообще 13 (восемь поражений). И вот они встретились в Каспийске, чтобы выяснить, чью неудачную серию пора завершать. Выяснилось, что махачкалинскую, хотя оренбуржцы очень долго вели в счёте.

Динамовцы принялись давить с первых минут. А быстрый гол всё равно удался «Оренбургу». На 15-й минуте гости убежали в контратаку. Максим Сидоров подал на дальнюю штангу, и Саид Сахархизан замкнул в касание. Давид Волк вроде бы выручил, но мяч пересёк линию ворот. Повторы подтвердили.

Оренбуржцы изменились при Владимире Слишковиче: выстроились в пять защитников и плотно окопались в обороне. Несмотря на это, вернувшемуся в основу и заодно примерившему капитанскую повязку Николаю Сысуеву пришлось регулярно спасать. Особенно эффектным получился его прыжок после классного выстрела Ражаба Магомедова в дальний верхний угол под конец первого тайма.

На 78-й минуте он отразил и удар этого игрока в ближний угол. Но прямо перед собой, чем на добивании воспользовался Эгаш Касинтура.

Неужели снова ничья? Нет! Развязка наступила в добавленное время: Мохаммад Хоссейннежад пальнул в перекладину, а Гамид Агаларов «подъел» и добыл для махачкалинцев победу.

Хоссейннежад всё-таки хотел забить сам, далее практически выскочив к воротам. Иван Башич в подкате остановил его. С помощью VAR судьи проверяли, стоит ли удалять боснийца. В итоге нарушение вообще не зафиксировали, и всё равно «Оренбург» схлопотал красную: уже после финального свистка Данила Прохин что-то высказал Кириллу Левникову.

Победа получилась нервной, тем не менее «Динамо» играло куда ярче и заслужило её. По ожидаемым голам перевес получился весомым: 2,37 xG на 0,82. Махачкалинцы набрали 15 очков и вспорхнули на 10-е место, а вот «Оренбург» остался последним с восемью. Во время зимней паузы Слишковичу предстоит как следует поработать.

Георгий Илющенко

Динамо Мх
2:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 4689 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Владимир Слишкович
Голы
Динамо Мх
Эгаш Касинтура
78′
Гамид Агаларов
90+2′
Оренбург
Саид Сахархизан
(Максим Сидоров)
15′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
70
Валентин Пальцев
63′
25
Гамид Агаларов
71
Ян Дапо
66′
10
Джавад Хоссейннеджад
9
Ражаб Магомедов
8′
90′
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
66′
7
Абакар Гаджиев
11
Эгаш Касинтура
90′
19
Кирилл Зинович
Оренбург
99
Николай Сысуев
88′
8
Иван Башич
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
80′
90+7′
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
14
Ярослав Михайлов
24′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
11′
58′
18
Александр Коваленко
90′
10
Саид Сахархизан
76′
77′
96
Алексей Барановский
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
1
6
Фолы
19
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь