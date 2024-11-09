Крутой камбэк в РПЛ! Команда Слишковича упустила даже ничью

К 15-му туру махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» давно не побеждали в РПЛ: первые — в семи матчах подряд (три поражения), вторые — вообще 13 (восемь поражений). И вот они встретились в Каспийске, чтобы выяснить, чью неудачную серию пора завершать. Выяснилось, что махачкалинскую, хотя оренбуржцы очень долго вели в счёте.