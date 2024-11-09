Сёмин — о Безбородове: отстранять судей надо за ошибки на поле, а не за слова

«Надо решать по играм. И дисквалифицировать тех судей, кто совершает ошибки. Не за слова. То, что Безбородов сказал, написал в социальных сетях, — его мнение. Отстранять надо за ошибки на поле», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.