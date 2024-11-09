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«Ростов» воскресила новая звезда. Молодой россиянин растерзал «Химки» дублем

Знакомьтесь — Иван Комаров.

Источник: ФК «Ростов»

«Ростов» на своём поле обыграл «Химки» (3:0) в матче 15-го тура РПЛ. Это первая победа команды Валерия Карпина более чем за два месяца. Главным героем встречи стал полузащитник Иван Комаров.

Казалось, это будет матч равных соперников, но в первом тайме химчан практически не было видно. «Ростов» на правах хозяина забрал и мяч и инициативу — и уже на шестой минуте отличился молодой хавбек Иван Комаров — от души бабахнул по воротам Никиты Кокарева.

К середине тайма «Химки» понемногу отодвинули игру от своих ворот и даже провели несколько опасных атак, но по итогам первой половины встречи можно сказать точно: дончане были чуть лучше и потому логично ушли на передышку, ведя в счёте.

В начале второго тайма темп игры сохранялся, но «Ростов» потихоньку увеличивал давление. Это привело к пенальти в ворота гостей на 66-й минуте, который чётко исполнил Максим Осипенко. Даже добавить нечего.

Дальше, казалось бы, игра должна была заставить «Химки» прибавить в движении. И это случилось. Но появились свободные зоны, что увеличило частоту опасных моментов. И Комаров отличился снова: на этот раз он влупил, оказавшись первым на подборе. Такие не берутся.

И вот тут-то «Химки» поняли, что надо бы забить. За оставшиеся 15 минут команда Франка Артиги выглядела живо, местами из-за выхода на поле Резиуана Мирзова. На гол подмосковная команда всё же сподобилась. Умар Сако в штрафной ударил по ноге Антона Заболотного, за что Роман Софьян после просмотра VAR резонно указал на 11-метровую отметку. Реализовал пенальти, кстати, Мирзов.

В добавленное время «Ростов» забил ещё, но мяч Егора Голенкова отменили. Расстроило ли это команду или болельщиков? Вряд ли. Ведь первая победа за два с лишним месяца — это восторг.

Константин Кринский

Ростов
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 7966 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Франк Артига
Голы
Ростов
Иван Комаров
6′
Максим Осипенко
67′
Иван Комаров
(Максим Осипенко)
75′
Химки
Резиуан Мирзов
87′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
11
Алексей Сутормин
9
Мохаммад Мохебби
88′
57
Илья Жбанов
62
Иван Комаров
77′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
88′
69
Егор Голенков
90+4′
89
Родриго Саравия
70′
4
Виктор Мелехин
Химки
87
Никита Кокарев
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
22
Роберт Мехия
26
Неманья Анджелкович
46′
24
Эдгардо Фаринья
32
Лукас Вера
79′
77
Алекс Корредера
80
Хетаг Хосонов
72′
11
Резиуан Мирзов
9
Александр Руденко
79′
97
Бутта Магомедов
91
Антон Заболотный
75′
89′
7
Илья Садыгов
88′
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
9
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь