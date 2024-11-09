Вечер сказочных голов в матче «Динамо»! В игрока «Пари НН» вселился Марадона

Уже в дебюте игры Маухуб едва не организовал гол для Тюкавина. Марокканец принял мяч и прострелил, но то ли это был пас не туда, то ли сам Константин не там открывался, а с мячом в штрафной российский нападающий не встретился. Затем после длинного заброса Фернандеса и скидки Карраскаля тот же Маухуб ворвался в штрафную и, хитро зацепившись за ногу защитника, упал. За этот контакт судья не назначил пенальти, но эпизод завершился попаданием мяча в руку Боженова. Тут уже ничто не спасло «Пари НН» от 11-метрового. С «точки» забил Чавес, который стал шестым игроком «Динамо», пробившим пенальти в сезоне.