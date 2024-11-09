Антон Шунин рассказал, чем занимается после ухода из «Динамо»

«Я не поменял свою жизнь, так же много тренируюсь, как и раньше. Пошёл учиться в школу РФС, где тоже изучаю много интересного на будущее. Не хотел зря терять время, хотел посмотреть, что находится за пределами поля. В разных командах у меня достаточно много знакомых и друзей. Было желание съездить посмотреть Нижний Новгород, посмотреть, как работает школа и основной состав», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.