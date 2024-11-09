Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канчельскис: Батраков обладает задатками европейского игрока

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

Источник: Чемпионат.com

«Батраков проводит отличный сезон. Радует, что молодёжь не скромничает и берёт на себя инициативу. Алексей обладает задатками классного европейского игрока. Весь вопрос в том, как он распорядится этим потенциалом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Локомотив