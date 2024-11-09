Канчельскис: Батраков обладает задатками европейского игрока

«Батраков проводит отличный сезон. Радует, что молодёжь не скромничает и берёт на себя инициативу. Алексей обладает задатками классного европейского игрока. Весь вопрос в том, как он распорядится этим потенциалом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».