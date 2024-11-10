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Карпин рассказал, как «Ростову» удалось прервать серию из 7 матчей без побед в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, как команде удалось прервать семиматчевую серию без побед в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

«Как удалось прервать серию без побед? Как обычно — работая. Только так. Опять же, это вы обращаете внимание на какие‑то серии, ещё на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уверенно обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей жёлто-синие располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Ростов
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 7966 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Франк Артига
Голы
Ростов
Иван Комаров
6′
Максим Осипенко
67′
Иван Комаров
(Максим Осипенко)
75′
Химки
Резиуан Мирзов
87′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
11
Алексей Сутормин
9
Мохаммад Мохебби
88′
57
Илья Жбанов
62
Иван Комаров
77′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
88′
69
Егор Голенков
90+4′
89
Родриго Саравия
70′
4
Виктор Мелехин
Химки
87
Никита Кокарев
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
22
Роберт Мехия
26
Неманья Анджелкович
46′
24
Эдгардо Фаринья
32
Лукас Вера
79′
77
Алекс Корредера
80
Хетаг Хосонов
72′
11
Резиуан Мирзов
9
Александр Руденко
79′
97
Бутта Магомедов
91
Антон Заболотный
75′
89′
7
Илья Садыгов
88′
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
9
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь