«Ничего личного»: в ЦСКА объяснили отстранение голкипера из-за «Спартака»

«Повторюсь, ничего личного, Илья — отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чем сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в “Спартак” и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь», — заявил Николич.