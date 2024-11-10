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«Ничего личного»: в ЦСКА объяснили отстранение голкипера из-за «Спартака»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич признался, что он лично отстранил голкипера Илью Помазуна от тренировок с основной командой после того, как футболист заявил о своей готовности перейти в столичный «Спартак». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Источник: РИА "Новости"

«Повторюсь, ничего личного, Илья — отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чем сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в “Спартак” и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь», — заявил Николич.

Информация о том, что Помазун из-за своих слов отстранен от тренировок с основной командой, появилась 13 сентября.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

ЦСКА
Спартак