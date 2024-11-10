«Локомотив» улучшил финансовые условия по контракту с Батраковым

«У нас долгий контракт с Батраковым, были недонастройки. Улучшили финансовые условия. Все нормально, времени для работы много. Контракт с ним до 2027 года. Громадное количество времени, когда нужно будет что-то дополнительно решать.



Хорошая, осмысленная и хладнокровная игра. Та игра, которую система “Локомотива” в него вложила в период нахождения в молодежной команде и при работе с основной командой», — сообщил председатель совета директоров «Локомотива» ТАСС.