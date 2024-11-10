«Спартак» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.