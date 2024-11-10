Акинфеев вытащил ЦСКА чудесным двойным сейвом! А к победному голу Кругового будут вопросы

Однако первый опасный момент матча создали именно футболисты ЦСКА. Келлвен обыграл двоих на фланге и ткнул мяч в сторону Ломаева. Тот не очень удачно отбил, но на добивания никого не оказалось. Следом шанс получил Гуарирапа, который бил с подкруткой в дальний угол, но не попал в створ. Показалось, что гости всё-таки дожмут соперника. И в этот момент забили самарцы. Перехват привёл к навесу Печенина в штрафную на Сергеева, который подправил мяч в сетку. А пока футболисты праздновали, видеоассистенты рассматривали момент на предмет офсайда. И в итоге его увидели.