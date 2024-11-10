«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 14 матчей. «Зенит» заработал 33 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.