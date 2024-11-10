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«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит».

Источник: ФК "Ахмат"

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Самородов.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 14 матчей. «Зенит» заработал 33 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Ахмат
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь