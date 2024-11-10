Президент РПЛ Алаев высказался об итогах чемпионата в первом круге

«Осталось всего два матча, причем играют лидеры. Понятно, что Краснодар останется лидером. Всем казалось после первых игр, что интриги не будет, но первый круг показал, что интрига есть. Для меня важно, что идёт борьба на верху таблицы. Что внизу, даже борьбой не назову — на выживание там. Нет команд, которые не решали бы какие-то задачи. Большинство команд будет иметь задачи до конца чемпионата», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.