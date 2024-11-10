Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бонгонда и Угальде в огне! «Спартак» разгромил «Акрон», Дзюба игру провалил

Уверенная победа красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

Довольно комфортно чувствующий себя в середине таблицы «Акрон» за предыдущие четырнадцать туров не научился набирать очки в играх с большими клубами. Собрав в свое время солидную коллекцию скальпов в кубковом турнире, в своем нынешнем статусе тольяттинцы проиграли «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2), ЦСКА (0:4), «Краснодару» (2:5) и «Зениту» (0:5). Но если в некоторых матчах команда Заура Тедеева выглядела излишне романтичной и даже немного наивной, то в Тушине все начиналось максимально прагматично. Осмысленно или вынужденно — не принципиально.

Насыщенная и низкая линия обороны, отказ от мяча и ставка на длинные передачи в направлении предельно мотивированного Дзюбы. К 15-й минуте «Спартак» поднял процент владения до показателей лучших версий команд Хосепа Гвардиолы (80 процентов), а острота атак шла по нарастающей. Неприятный для Волкова штрафной в исполнении Барко, заблокированный в последний момент Эшковалем удар Маркиньоса, подача бразильца на голову пробившему в перекладину Мартинсу.

Классический пример гола, который назревал. Вроде штамп, но в итоге красно-белый плод оказался по-футбольному вкусным. Даже блюдом для гурманов — с розыгрышем на третьего и последним пасом Угальде в касание. Бонгонда просто не имел права не забить, отличившись в третьем туре подряд. Сколько критиковали Деяна Станковича за казавшуюся слепой веру в конголезца, а сейчас он — самый полезный игрок «Спартака». Причем Тео не просто забивает — стабильно открывает счет.

В воскресенье до перерыва он должен был отличаться еще раз, однако блестяще сыграл среагировавший на удар из площади ворот Волков. Вот уж к кому в составе гостей не могло быть ни одной претензии по итогам первых 45 минут. Остальные банально не успевали за перемещениями спартаковцев и движением мяча, а когда ни разу не пробивший в створ ворот «Акрон» пытался выходить в атаку за счет контроля мяча, эффективно работал спартаковский прессинг. А каждый возврат владения был синонимом остроты атак хозяев.

При этом фланги москвичей работали по разному. Если Бонгонда был нацелен на завершение, то Маркиньос — на поиск партнеров перед воротами. Подачи бразильца в этом матче превратились в генератор остроты. Будь удачливее партнеры, вингер оформил бы ассистентский хет-трик, но вслед за Мартинсом и Бонгондой забить не смог Угальде. Точнее, это не позволил сделать вытащивший удар костариканца головой Волков. Этим спасением, а также последовавшим пару минут спустя сейвом при атаке Маркиньоса голкипер оставлял своей команде шансы изменить игру.

Только для этого нужно было что-то предложить в атаке и навести порядок в обороне, а у «Акрона» не получилось ни то, ни другое. Гол номер два — особенно обидный и приведший в негодование Волкова. Слишком просто все было: начиная с длинного паса Дуарте из центра поля и заканчивая скидкой Мартинса на оказавшегося перед воротами Угальде. Не забивавшему с сентябрьского дерби с «Динамо» форварду этот гол был нужен лично почти так же сильно, как и всему «Спартаку».

При 2:0 красно-белые заиграли с еще большей легкостью, тогда как «Акрон» шел вперед с каким-то обреченным видом, наиграв на пару опасных ударов и глупое удаление Бакаева. Третий гол хозяев — удар Бонгонды на исполнение с паса Мартинса. Попадание в перекладину, две результативные передачи и в целом очень полезная игра полузащитника сборной Люксембурга — лишний повод для вечных споров о выборе между ним и Пруцевым. А по факту — хорошо, что Станковичу в центре поля есть из кого выбирать. Это ведь те исполнители, которые разгружают Барко, позволяя ему творить. Хотя аргентинец может и сражаться, что он и доказал, когда перед пасом на Угальде забрал мяч в каком-то сумасшедшем подкате недалеко от углового флажка.

Дзюбу к тому моменту уже заменили — отыграл всего 66 минут. Перед матчем Артем говорил о серьезном настрое, но на поле мы его не увидели.

После третьей победы подряд «Спартак» продолжает преследовать «Динамо» и не дает ЦСКА обойти себя в таблице. Неплохой задел перед сложнейшим отрезком, который ждет команду после международной паузы. За девять дней красно-белые сыграют с «Локомотивом», «Ростовом» (в Кубке) и «Краснодаром», и только потом можно будет рассуждать, насколько команда изменилась со времени предыдущей встречи с «быками».

Андрей Кузичев

Спартак
4:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Манфред Угальде)
28′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
58′
Тео Бонгонда
(Кристофер Мартинс)
63′
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Кристофер Мартинс
80′
29
Рикарду Мангаш
8
Маркиньос
80′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
90′
28
Даниил Зорин
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
6
Максим Кузьмин
59′
7
Кирилл Данилин
14
Владимир Хубулов
59′
17
Солтмурад Бакаев
86′
86′
77
Константин Савичев
67′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
59′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
67′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
7
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь