Бонгонда и Угальде в огне! «Спартак» разгромил «Акрон», Дзюба игру провалил

При 2:0 красно-белые заиграли с еще большей легкостью, тогда как «Акрон» шел вперед с каким-то обреченным видом, наиграв на пару опасных ударов и глупое удаление Бакаева. Третий гол хозяев — удар Бонгонды на исполнение с паса Мартинса. Попадание в перекладину, две результативные передачи и в целом очень полезная игра полузащитника сборной Люксембурга — лишний повод для вечных споров о выборе между ним и Пруцевым. А по факту — хорошо, что Станковичу в центре поля есть из кого выбирать. Это ведь те исполнители, которые разгружают Барко, позволяя ему творить. Хотя аргентинец может и сражаться, что он и доказал, когда перед пасом на Угальде забрал мяч в каком-то сумасшедшем подкате недалеко от углового флажка.