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«Сегодня все показали, как должен играть “Спартак”. Станкович и Тедеев — после разгрома “Акрона”

Пресс-конференция главных тренеров команд.

Источник: Спорт-Экспресс

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Акрон» 4:0 и закончил первый круг на пятом месте в турнирной таблице. Дублями отметились Тео Бонгонда и Манфред Угальде. После матча главные тренеры команд Деян Станкович и Заур Тедеев подвели итоги встречи.

Тедеев: если Карпин спросит, скажу, что Дзюба заслужил вызов в сборную

— Что сегодня не получилось у команды?

— У нас напрочь не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали, — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали. Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали. Ну и «Спартак» играл хорошо. Они заслуженно победили. Это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. После перерыва мы пытались изменить ситуацию. Отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Так что считаю то, что сегодня произошло, закономерным.

— Регулярные подключения Мартинса стали для вас неожиданностью?

— Мы понимали, что «Спартак» насыщает полуфланговые зоны. Понимали, как надо было обороняться. Но не стоило так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контратаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, имеем право так делать.

— Почему не сделали замены раньше?

— Структурно это не поменяло бы суть. У нас какие-то моменты получались, потому я спокойнее стал себя вести во втором тайме. Жаль, что так быстро пропустили второй мяч.

— Предусмотрены ли санкции к Бакаеву за такое глупое удаление?

— Будет не совсем верно с моей стороны говорить о санкциях. Непозволительно себя вести так любому участнику матча. Эмоции, да. Но надо находить в себе силы вести себя правильно. Пообщаемся с игроком. Думаю, он уже сейчас жалеет о своем поведении.

— Был ли у Дзюбы особый настрой на «Спартак»?

— Отдельные моменты у него не получались. Но то, что он оказывает давление на всех защитников в России, было видно и сегодня. Это не лучший его матч, он может играть сильнее. На то есть объективны причины. Но у всей команды сегодня был неудачный день.

— Как относитесь к его ситуации со сборной?

— Такой игрок, как Артем, своими действиями и игрой может заслужить многое. Это мое личное мнение. Тренерский штаб сборной, уверен, понимает, какие решения принимать. Думаю, не получи Артем травму, заслужить вызов в сборную ему было бы легче. Возможно, повлияло то, что он выбыл на эти две-три недели. Я с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общался. Если он меня спросит, скажу, что, конечно, Артем заслужил вызов.

— Подведите итоги первого круга.

— Горжусь игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не могут быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше.

Станкович: пора обретать стабильность

— Можно ли сказать, что Бонгонда становится лидером команды и ведет ее вперед?

— У него был непростой период, когда все от него ждали большего. Понемногу у него стало получаться. Мы все этого хотели. Тео — игрок невероятного таланта, постепенно он будет прогрессировать дальше.

— Вы удивили всех, не выпустив на поле Пруцева. Почему сегодня выбрали Мартинса?

— Не раз говорил, что каждый матч требует своего подхода. Крис был очень хорош на тренировках, и я решил, что он должен сыграть. Он выполнил все наши задумки и выступил так, как надо. Сегодня все футболисты показали, как должен играть «Спартак».

— Доставил ли сегодня проблемы Дзюба?

— Мы анализировали соперника и понимали, что это команда с талантливыми игроками и очень понятными игровыми принципами. Постарались ограничить их сильные стороны — в частности, игру в контрпрессинге. Знаю Дзюбу, ему стоит отдать должное — он много сделал для российского футбола.

— На какой позиции вам больше всего понравился Мангаш?

— Он в основном играл латераля — там я его и вижу. Мангаш работает, пытается. Уверен, в будущем мы на него сможем рассчитывать.

— Подведите итоги первого круга для «Спартака» и оцените вашу работу в этот отрезок.

— Можно было бы и лучше провести этот отрезок. Мы недосчитались 4−5 очков. Но это лишь начало процесса, мы обязаны расти. Нам нужен менталитет матчей с ЦСКА или «Акроном». Надо исключить резкие взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе такое бывает, но нам надо обретать стабильность.

Артем Калинин

Спартак
4:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Манфред Угальде)
28′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
58′
Тео Бонгонда
(Кристофер Мартинс)
63′
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Кристофер Мартинс
80′
29
Рикарду Мангаш
8
Маркиньос
80′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
90′
28
Даниил Зорин
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
6
Максим Кузьмин
59′
7
Кирилл Данилин
14
Владимир Хубулов
59′
17
Солтмурад Бакаев
86′
86′
77
Константин Савичев
67′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
59′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
67′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
7
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь