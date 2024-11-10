«Сегодня все показали, как должен играть “Спартак”. Станкович и Тедеев — после разгрома “Акрона”

— У нас напрочь не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали, — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали. Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали. Ну и «Спартак» играл хорошо. Они заслуженно победили. Это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. После перерыва мы пытались изменить ситуацию. Отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Так что считаю то, что сегодня произошло, закономерным.