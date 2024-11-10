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«Зенит» нанес поражение «Ахмату» в матче РПЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение грозненскому «Ахмату» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в воскресенье в Грозном, закончилась со счетом 2:1. В составе «Зенита» отличились Густаво Мантуан (9-я минута) и Матео Кассьерра (21). Гол у хозяев на счету Арсена Адамова (2). «Ахмат» завершал матч вдесятером после удаления Владислава Камилова.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Ахмат» (9 очков) идет на предпоследней позиции. В следующем туре петербургская команда 23 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом», а грозненцы днем позже нанесут визит самарским «Крыльям Советов».

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Арсен Адамов
2′
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Матео Кассьерра
21′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
51′
11
Силва Лима Исмаэл
18
Владислав Камилов
90′
23
Антон Швец
47
Даниил Уткин
73′
19
Мауро Луна Диале
20
Максим Самородов
77′
98
Светослав Ковачев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
81′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
87′
4
Юрий Горшков
30
Матео Кассьерра
87′
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
63′
7
Александр Соболев
31
Густаво Мантуан
67′
24
Педро
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
23
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь