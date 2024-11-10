«Зенит» нанес поражение «Ахмату» в матче РПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Грозном, закончилась со счетом 2:1. В составе «Зенита» отличились Густаво Мантуан (9-я минута) и Матео Кассьерра (21). Гол у хозяев на счету Арсена Адамова (2). «Ахмат» завершал матч вдесятером после удаления Владислава Камилова.