Александр Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке. Удивляет, что там «Локомотив»

«Пока не будем оценивать “Спартак” за проведённые полсезона. Оценивать надо в конце. А так всё нормально. Я остаюсь при своём мнении, что “Спартак” должен быть в тройке. Пока меня удивляет, что там находится “Локомотив”. Но подождём конца сезона, ведь будет длинная пауза и начнётся вторая часть сезона», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.