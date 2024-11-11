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Александр Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке. Удивляет, что там «Локомотив»

Бывший футболист Александр Мостовой оценил результаты «Спартака» по итогам первого круга РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Пока не будем оценивать “Спартак” за проведённые полсезона. Оценивать надо в конце. А так всё нормально. Я остаюсь при своём мнении, что “Спартак” должен быть в тройке. Пока меня удивляет, что там находится “Локомотив”. Но подождём конца сезона, ведь будет длинная пауза и начнётся вторая часть сезона», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» по итогам 15 сыгранных матчей набрал 28 очков. Подопечные Деяна Станковича располагаются на пятом месте. «Локомотив» с 34 очками идёт третьим.

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