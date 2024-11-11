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«Зенит» не проигрывает на протяжении 8 матчей подряд — 7 побед и 1 ничья

Сегодня, 10 ноября, «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) на выезде в 15-м туре РПЛ.

Источник: fc-zenit.ru

Команда под управлением Сергея Семака не проигрывает уже в 8 матчах подряд.

В 7 предыдущих встречах «Зенит» одержал 6 побед и один раз сыграл вничью. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали «Краснодару» (0:2) — 28 сентября.

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