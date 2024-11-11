«Зенит» не проигрывает на протяжении 8 матчей подряд — 7 побед и 1 ничья

Команда под управлением Сергея Семака не проигрывает уже в 8 матчах подряд.
В 7 предыдущих встречах «Зенит» одержал 6 побед и один раз сыграл вничью. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали «Краснодару» (0:2) — 28 сентября.
Сегодня, 10 ноября, «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) на выезде в 15-м туре РПЛ.
Команда под управлением Сергея Семака не проигрывает уже в 8 матчах подряд.
В 7 предыдущих встречах «Зенит» одержал 6 побед и один раз сыграл вничью. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали «Краснодару» (0:2) — 28 сентября.