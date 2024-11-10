«Спартак» объявил об отставке Амарала. Португалец проработал спортивным директором меньше года

«Это останется внутри клуба. Томаш сегодня попрощался с командой. Решение принято некоторое время назад. Сегодня решили объявить. Благодарны ему за работу, которую он провел. Говорим не ради вежливости, формальности. Он не только сделал несколько успешных трансферов — Угальде, Барко, провел также системную работу. Уверен, в другом клубе Амарала этот опыт поможет ему. Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности. Спортивный директор — важный человек в клубе. Хотелось бы строить структуру. Но получилось так, как получилось», — сказал функционер.