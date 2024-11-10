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Как же «Зенит» отскочил в Грозном! Семаку повезло не только с «привозом» «Ахмата»

Тренер петербургской команды вернулся к классике и с трудом победил.

Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» завершил первый круг победой над «Ахматом». После 15 туров у команды Сергея Семака 36 очков — на шесть больше, чем в прошлом сезоне. Но если год назад на половине дистанции петербуржцы уступали «Краснодару» два очка, то теперь отставание может быть в три или в одно, в зависимости от результата матча «быков» в Казани.

«Зенит» сыграл в Грозном без Вендела, который выбыл из-за мышечного повреждения. В стартовый состав вернулся Клаудиньо. Кроме того, по сравнению с прошлым туром РПЛ обращала на себя внимание очередная перестановка в линии атаки чемпиона — Соболев присел на скамейку, а в основу попал Кассьерра.

Семак вернулся к схеме 4−4−2, которая была его любимой во времена дуэта Дзюба — Азмун в атаке сине-бело-голубых. Теперь пару нападающих составляли Кассьерра с Лусиано. Мантуана тренер «Зенита» в этот раз сделал не защитником, а крайним хавбеком. Видимо, Семак поставил на правый фланг обороны Караваева — против дриблёра Садулаева, потому что тот посильнее в отборе, чем бразилец. Но это не спасло петербуржцев от быстро пропущенного гола. Садулаев на краю обыграл один в один Караваева и прострелил в центр штрафной. Набежавший из глубины Адамов Арсен забил Адамову Денису. Латераля «Ахмата» (хозяева играли 5−4−1) не успел закрыть Мостовой.

Адамов из Грозного не стал праздновать гол в ворота команды, которой по-прежнему принадлежит. Помнится, когда Бакаев не сыграл с «Зенитом» за «Химки», многие не поверили, что причиной отсутствия Зелимхана была травма, а не негласные договорённости. Сегодня в петербургском клубе наверняка пожалели, что не имели возможности запретить Арсену выйти на поле.

Впрочем, чемпион быстро отыгрался. «Зениту» принёс успех контрвыпад с участием Мостового, Кассьерры и Мантуана. Лусиано грамотно увёл защитника, а его колумбийский напарник хотел пробить по воротам, но вовремя разглядел совершенно свободного справа бразильца. Мантуан получил пас и зарядил в ближний угол — Шелия не потащил.

Этот матч удивителен тем, что все три удара в створ до перерыва закончилась голами. В середине первого тайма «Зенит» сделал заявку на волевую победу, забив второй гол после атаки, которую защитник Нино классно развил пасом между линий на Клаудиньо. Потом Мостовой вырезал неточный кросс в центр штрафной, тем не менее команде Семака повезло с ошибкой Швеца. Вместо того чтобы просто выбить мяч, игрок «Ахмата» совершил плохое первое касание. Кассьерра подкараулил добычу и забил.

В перерыве тренер «Зенита» поменял Караваева на Алипа и перешёл на игру в три центральных защитника. В этом смысле отзеркалил схему соперника. Желание чемпиона сохранить результат привело к тому, что дебют второго тайма команда Семака провела слишком робко. Села глубоко в оборону, а «Ахмат» мощно поддавил. Если бы «Зенит» вскоре не отодвинул игру в центр поля, то наверняка пропустил бы быстрый гол.

Эта половина получалась совсем не такой яркой, как первая. «Зенит» успешно сушил игру — либо низкой обороной, либо за счёт владения — заставлял соперника побегать за мячом. У команды Сергея Ташуева только на 71-й минуте второй удар в створ нанёс всё тот же штатный защитник Адамов — самая опасная фигура в атаке «Ахмата». Но зенитовский голкипер сравнял счёт в противостоянии Адамовых: Денис поймал мяч, посланный Арсеном из-за штрафной.

Семак поменял Лусиано на Соболева, однако выход экс-спартаковца снова не усилил атаку «Зенита». Зато едва не сыграл в другую сторону. После углового Соболев неудачно сбросил мяч в своей штрафной — прямо на ногу… Адамову! Арсен в этот вечер нанёс, наверное, почти столько же ударов, сколько за весь чемпионат (пять), но в этом эпизоде даже в створ не попал с 12−13 метров. Загубил верный шанс, пробив выше цели.

В равных составах в компенсированное время «Ахмат» создал только один голевой момент — конечно же, бил Адамов. А затем потерял удалённого Камилова. Хавбек фолом последней надежды остановил прорывавшегося к воротам Педро. Тем не менее вдесятером хозяева едва не вырвали вничью. В последней атаке Садулаев попал в штангу. Как же повезло «Зениту»!

Анатолий Романов

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Арсен Адамов
(Лечи Садулаев)
2′
Зенит
Густаво Мантуан
(Матео Кассьерра)
9′
Матео Кассьерра
21′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
51′
11
Силва Лима Исмаэл
18
Владислав Камилов
90+5′
23
Антон Швец
47
Даниил Уткин
73′
19
Мауро Луна Диале
20
Максим Самородов
77′
98
Светослав Ковачев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
81′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
87′
4
Юрий Горшков
30
Матео Кассьерра
87′
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
63′
7
Александр Соболев
31
Густаво Мантуан
67′
24
Педро
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
23
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь