Как же «Зенит» отскочил в Грозном! Семаку повезло не только с «привозом» «Ахмата»

Семак вернулся к схеме 4−4−2, которая была его любимой во времена дуэта Дзюба — Азмун в атаке сине-бело-голубых. Теперь пару нападающих составляли Кассьерра с Лусиано. Мантуана тренер «Зенита» в этот раз сделал не защитником, а крайним хавбеком. Видимо, Семак поставил на правый фланг обороны Караваева — против дриблёра Садулаева, потому что тот посильнее в отборе, чем бразилец. Но это не спасло петербуржцев от быстро пропущенного гола. Садулаев на краю обыграл один в один Караваева и прострелил в центр штрафной. Набежавший из глубины Адамов Арсен забил Адамову Денису. Латераля «Ахмата» (хозяева играли 5−4−1) не успел закрыть Мостовой.