«Отставка Амарала — это не изгнание из “Спартака”. Но пришло время двигаться дальше». Малышев — об уходе спортивного директора

— Это останется внутри клуба. Томаш сегодня попрощался с командой. Решение принято некоторое время назад, сегодня объявили. Благодарны Амаралу за работу, которую он провел. Говорим не ради вежливости, формальности. Он не только сделал несколько успешных трансферов — Угальде, Барко, провел также системную работу. Спасибо за весь объем работы. Но в то же время клуб не в полной мере доволен результатами летнего трансферного окна.