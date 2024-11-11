«Крылья» демонстрируют худший результат в РПЛ за 8 лет

За 15 туров команда Игоря Осинькина набрала 12 очков (3 победы, 3 ничьи, 9 поражений).
Этот старт является худшим для клуба с сезона-2016/17. Тогда они заняли итоговое 15-е место и вылетели из чемпионата.
Сегодня, 10 ноября, в Самаре состоялся матч 15-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» проиграли ЦСКА со счетом 1:2.
За 15 туров команда Игоря Осинькина набрала 12 очков (3 победы, 3 ничьи, 9 поражений).
Этот старт является худшим для клуба с сезона-2016/17. Тогда они заняли итоговое 15-е место и вылетели из чемпионата.
Игорь Осинькин
Марко Николич
Игорь Дмитриев
(Иван Олейников)
60′
Игорь Дивеев
(Аббосбек Файзуллаев)
45+5′
Данил Круговой
(Дуглас Силва Оливейра Келлвен)
84′
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
25
Кирилл Печенин
95
Илья Гапонов
34
Виктор Фелипе Мендес
45+1′
13
Иван Сергеев
15
Николай Рассказов
76′
21
Дмитрий Иванисеня
23
Гленн Бейл
90′
3
Томас Галдамес
90+5′
11
Роман Ежов
90′
17
Ульви Бабаев
19
Иван Олейников
35′
76′
10
Бенхамин Гарре
28
Игорь Дмитриев
76′
73
Владислав Шитов
35
Игорь Акинфеев
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
21
Аббосбек Файзуллаев
22
Милан Гайич
69′
3
Данил Круговой
15
Миралем Пьянич
83′
25
Кристиян Бистрович
31
Матвей Кисляк
46′
5
Саша Зделар
9
Сауль Гуарирапа
76′
17
Кирилл Глебов
20
Секу Койта
18′
46′
11
Тамерлан Мусаев
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
5
Фолы
6
4
Офсайды
1
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)