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«Крылья» демонстрируют худший результат в РПЛ за 8 лет

Сегодня, 10 ноября, в Самаре состоялся матч 15-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» проиграли ЦСКА со счетом 1:2.

Источник: pfcks.ru

За 15 туров команда Игоря Осинькина набрала 12 очков (3 победы, 3 ничьи, 9 поражений).

Этот старт является худшим для клуба с сезона-2016/17. Тогда они заняли итоговое 15-е место и вылетели из чемпионата.

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Марко Николич
Голы
Крылья Советов
Игорь Дмитриев
(Иван Олейников)
60′
ЦСКА
Игорь Дивеев
(Аббосбек Файзуллаев)
45+5′
Данил Круговой
(Дуглас Силва Оливейра Келлвен)
84′
Составы команд
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
25
Кирилл Печенин
95
Илья Гапонов
34
Виктор Фелипе Мендес
45+1′
13
Иван Сергеев
15
Николай Рассказов
76′
21
Дмитрий Иванисеня
23
Гленн Бейл
90′
3
Томас Галдамес
90+5′
11
Роман Ежов
90′
17
Ульви Бабаев
19
Иван Олейников
35′
76′
10
Бенхамин Гарре
28
Игорь Дмитриев
76′
73
Владислав Шитов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
21
Аббосбек Файзуллаев
22
Милан Гайич
69′
3
Данил Круговой
15
Миралем Пьянич
83′
25
Кристиян Бистрович
31
Матвей Кисляк
46′
5
Саша Зделар
9
Сауль Гуарирапа
76′
17
Кирилл Глебов
20
Секу Койта
18′
46′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
5
Фолы
6
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь