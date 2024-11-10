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Лидер РПЛ «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Никола Чумич (18-я минута), в составе «быков» гол забил Александр Черников (53). На 31-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Мирлинда Даку.

У «Краснодара» прервалась рекордная для чемпионатов России серия матчей (50) без назначения пенальти в их ворота. Также этот матч стал сотым за «быков» для нападающего Джона Кордобы. За это время колумбиец забил 53 мяча и отдал 24 голевые передачи.

Перед этой встречей команда Мурада Мусаева выиграла 11 матчей подряд. Более продолжительные победные серии в чемпионате России были лишь у ЦСКА (12 побед, 1998 год; 13 побед, 2014-й).

«Краснодар» с 37 очками завершил первый круг чемпионата лидером турнирной таблицы, «Рубин» набрал 19 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «Краснодар» 23 ноября сыграет на выезде с подмосковными «Химками», казанцы днем ранее примут тольяттинский «Акрон».

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Никола Чумич
18′
Краснодар
Александр Черников
53′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
31′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
71
Константин Нижегородов
35′
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
8
Богдан Йочич
81′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
73′
90
Марвин Чуни
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
30′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
74′
20
Джованни Гонсалес
8
Данила Козлов
46′
40
Олакунле Олусегун
11
Жоау Батчи
69′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
69′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
22
Фолы
16
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь