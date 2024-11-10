Лидер РПЛ «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Никола Чумич (18-я минута), в составе «быков» гол забил Александр Черников (53). На 31-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Мирлинда Даку.
У «Краснодара» прервалась рекордная для чемпионатов России серия матчей (50) без назначения пенальти в их ворота. Также этот матч стал сотым за «быков» для нападающего Джона Кордобы. За это время колумбиец забил 53 мяча и отдал 24 голевые передачи.
Перед этой встречей команда Мурада Мусаева выиграла 11 матчей подряд. Более продолжительные победные серии в чемпионате России были лишь у ЦСКА (12 побед, 1998 год; 13 побед, 2014-й).
«Краснодар» с 37 очками завершил первый круг чемпионата лидером турнирной таблицы, «Рубин» набрал 19 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «Краснодар» 23 ноября сыграет на выезде с подмосковными «Химками», казанцы днем ранее примут тольяттинский «Акрон».