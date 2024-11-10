Лидер РПЛ «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию

У «Краснодара» прервалась рекордная для чемпионатов России серия матчей (50) без назначения пенальти в их ворота. Также этот матч стал сотым за «быков» для нападающего Джона Кордобы. За это время колумбиец забил 53 мяча и отдал 24 голевые передачи.