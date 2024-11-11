Червиченко: меня ничем не впечатляет Станкович в «Спартаке», даже Николич лучше

«Меня ничем не впечатляет Станкович. Мне кажется, что при Абаскале “Спартак” играл как получится. Так же играют и при этом тренере. Никаких интересных решений. Может, кто более профессионален в футболе, что-то видит, но я, читая и слушая специалистов, пока ни от кого не услышал, что Станкович привнёс в “Спартак” что-то такое, чего не было до него. Половина закончивших играть футболистов может пропагандировать тактику “бег-беги”: покажите всё на что вы способны. Этому много ума не надо.