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Червиченко: меня ничем не впечатляет Станкович в «Спартаке», даже Николич лучше

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

«Меня ничем не впечатляет Станкович. Мне кажется, что при Абаскале “Спартак” играл как получится. Так же играют и при этом тренере. Никаких интересных решений. Может, кто более профессионален в футболе, что-то видит, но я, читая и слушая специалистов, пока ни от кого не услышал, что Станкович привнёс в “Спартак” что-то такое, чего не было до него. Половина закончивших играть футболистов может пропагандировать тактику “бег-беги”: покажите всё на что вы способны. Этому много ума не надо.

Лучше при Станковиче не стало, в отличие от других команд. Насколько при Галактионове изменился «Локомотив». В числе записных лидеров у нас «Динамо», которое ещё несколько лет назад барахталось в середине и даже вылетало в Первую лигу. А сейчас всех удивляет, что «Динамо» не борется за золото. Даже идущий ниже «Спартака» ЦСКА… Николич лучше Станковича«, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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