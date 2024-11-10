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Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР

«Быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но вряд ли довольны результатом.

Источник: ФК «Краснодар»

Еще до матча с «Рубином» было ясно, что «Краснодар» закончит первый круг РПЛ в качестве лидера. И это в любом случае серьезная заявка на золото. Тем более «быки» шли на крутой серии — 11 побед подряд в чемпионате, до повторения российского рекорда нужны были еще две. Пройти целый круг без поражений — это очень мощно.

В Казани Мурад Мусаев не мог рассчитывать на дисквалифицированного Диего Косту (вместо него в основе вышел Кайо) и на не успевшего восстановиться Виктора Са. Но, несмотря на это, конечно, его команда подходила к матчу 15-го тура в роли фаворита.

«Рубин» же только ищет стабильность — пока в чемпионате победы сменяют поражения. Да и с противниками из топ-5 казанцы выступали, мягко говоря, так себе — не смогли набрать ни одного очка. Поэтому встреча была принципиально важна для обеих команд, пусть в турнирной таблице их и разделяет приличная дистанция.

Но на поле разница в классе почти не бросалась в глаза. Более того, «Рубин» начал по-хозяйски и с первых минут стал напрягать оборону «Краснодара». Даку несколько раз пытался за счет «физики» продраться в штрафную, на удар выходил Чумич, из неплохой позиции бил Шабанхаджай. Гости же на стартовом отрезке ответили лишь опасной подачей Сперцяна, которую по-волейбольному и без лишнего риска отбил Ставер.

Но огонь потихоньку разгорался именно у ворот Агкацева. И на 17-й минуте полыхнуло — Тесленко перевисел оппонентов и заставил вратаря «Краснодара» тащить мяч из дальнего угла. На этом дело не закончилось — заработанный угловой казанцы превратили в гол. Даку здорово скинул головой на дальнюю штангу, где забытому всеми Чумичу оставалось лишь подставить ногу. Удивительно, но это первый гол со стандарта, который «Краснодар» пропустил в этом сезоне.

А вскоре мог последовать и второй — Тормена наступил на ногу Даку и привез пенальти. Сергей Карасев эпизод проглядел, но после подсказки ВАР указал на «точку». «Рубин» был в шаге от того, чтобы поставить продолжение краснодарской серии под большущий вопрос. И тут включился Агкацев! Станислав подтвердил статус одного из лучших вратарей этого сезона, блестяще взяв удар Даку. У Мирлинда в последнее время вообще не идет — на осеннем отрезке забил всего один мяч, последний раз отличался в начале октября с «Ахматом».

Получив эмоциональный заряд от Агкацева, «Краснодар» побежал отыгрываться. Правда, с эффективностью возникали проблемы. Кордоба постоянно шел в борьбу, но игра слишком часто глохла в центре поля после многочисленных мелких фолов. До перерыва здорово пробил издали Ленини (потащил Ставер), а затем Кордоба, продравшись к воротам, откатил подключившемуся Черникову, который с ролью завершителя не справился и пробил в штангу.

Александр упустил роскошный шанс, но после перерыва не подвел. В первые минуты второго тайма казалось, что «Рубин» контролирует матч, отдав мяч сопернику, грамотно выстроившись на своей половине и параллельно качественно цепляясь за дальние передачи. Но все перевернул один момент — Батчи сделал умный заброс в штрафную, но с ударом заменившего Козлова Олусегуна справился Ставер. Отскок уже караулил Кордоба, но и он не смог пробить казанского вратаря. Еще отскок, и снова первым на мяче оказался игрок «Краснодара» — тот самый Черников, который реабилитировался за предыдущий момент и отправил мяч в сетку — 1:1.

Надо отметить, что обе команды показывали весьма симпатичный футбол, даже несмотря на чрезмерное количество нарушений. Матч смотрелся, нерв чувствовался каждую минуту. И такое зрелище заслуживало достойной развязки. «Рубин», несмотря на замены Рахимова, в концовке все-таки подсел. «Краснодар» же после выхода Смолова прибавил в атаке. Федор создал супермомент для Кордобы, который дважды бил почти с линии вратарской. Но первый его удар на ленточке заблокировал Кабутов, а со вторым справился проведший прекрасный матч Ставер.

На 89-й минуте «Краснодар» дожал — Сперцян накрыл в подкате Вуячича, а сыгравший на подборе Олусегун отправил мяч в дальний угол. У Карасева снова не возникло вопросов, а вот у ВАР сомнения появились. Главный арбитр во второй раз за матч отправился к монитору и изменил свое решение — отмена гола и желтая Сперцяну за фол.

В оставшееся время «Краснодар» не смог вырвать победу. Да, «быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но отрыв от «Зенита» — всего одно очко, и сегодня лидер точно рассчитывал на другой результат. Особенно в день рождения Мусаева (тренеру «быков» — 41!). Но грустить у «Краснодара» нет времени — этой команде еще многое предстоит доказать.

Марк Бессонов

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Никола Чумич
(Мирлинд Даку)
18′
Краснодар
Александр Черников
53′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
31′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
75′
51
Илья Рожков
45+4′
71
Константин Нижегородов
35′
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
8
Богдан Йочич
81′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
73′
90
Марвин Чуни
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
30′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
90′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
74′
20
Джованни Гонсалес
8
Данила Козлов
46′
40
Олакунле Олусегун
11
Жоау Батчи
69′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
51′
69′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
21
Фолы
15
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь