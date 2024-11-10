Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР

А вскоре мог последовать и второй — Тормена наступил на ногу Даку и привез пенальти. Сергей Карасев эпизод проглядел, но после подсказки ВАР указал на «точку». «Рубин» был в шаге от того, чтобы поставить продолжение краснодарской серии под большущий вопрос. И тут включился Агкацев! Станислав подтвердил статус одного из лучших вратарей этого сезона, блестяще взяв удар Даку. У Мирлинда в последнее время вообще не идет — на осеннем отрезке забил всего один мяч, последний раз отличался в начале октября с «Ахматом».