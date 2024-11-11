Бакаев — о своём удалении в игре со «Спартаком»: я до сих пор на эмоциях

Я спрашиваю судью: «Я фолил?» Он говорит: «Нет». Но при этом мяч остается не у нас. Мы проигрываем 0:4, зачем он нас душит, я не могу понять? Потом он дает желтую карточку, мы пообщались, все нормально. Я такой человек, который ощущает атмосферу на стадионе, и решил похлопать болельщикам в ответ на то, что они хлопали моей желтой карточке. Мой жест не был адресован судье«, — приводит слова Бакаева “Евро-Футбол. Ру”.