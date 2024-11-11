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Бакаев — о своём удалении в игре со «Спартаком»: я до сих пор на эмоциях

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о своём удалении в матче 15-го тура РПЛ с московским «Спартаком», который завершился со счётом 4:0 в пользу красно-белых. Бакаев получил две жёлтые карточки за минуту.

Источник: Чемпионат.com

"Странное решение. Я до сих пор на эмоциях. Получается, я отнимаю мяч, и у нас должна идти контратака. Судья свистит и говорит, наш игрок лежит, и если бы я не свистнул, была бы контратака, но при этом он свистит, когда я чисто отнимаю мяч.

Я спрашиваю судью: «Я фолил?» Он говорит: «Нет». Но при этом мяч остается не у нас. Мы проигрываем 0:4, зачем он нас душит, я не могу понять? Потом он дает желтую карточку, мы пообщались, все нормально. Я такой человек, который ощущает атмосферу на стадионе, и решил похлопать болельщикам в ответ на то, что они хлопали моей желтой карточке. Мой жест не был адресован судье«, — приводит слова Бакаева “Евро-Футбол. Ру”.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Спартак
4:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Манфред Угальде)
28′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
58′
Тео Бонгонда
(Кристофер Мартинс)
63′
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Кристофер Мартинс
80′
29
Рикарду Мангаш
8
Маркиньос
80′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
90′
28
Даниил Зорин
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
6
Максим Кузьмин
59′
7
Кирилл Данилин
14
Владимир Хубулов
59′
17
Солтмурад Бакаев
86′
86′
77
Константин Савичев
67′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
59′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
67′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
7
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь