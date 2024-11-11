«Это не балет, а футбол». Мусаев в ярости из-за решения Карасева отменить гол в ворота «Рубина»

«Абсолютно справедливое (решение Карасева). Сам по себе этот подкат… Ты когда его выполняешь, всегда есть риск. Определенная доля безрассудства. Да, он касается этого мяча, но дальше он ничего не делает, не минимизирует никак этот контакт. Ногу не отдергивает, не кладет ее вниз, просто поднимает ее выше. И попадает в область голени. Поэтому для меня это фол. Прошли те времена, когда главным было коснуться мяча, а дальше уже можно делать… Давно такого нет», — заявил Лапочкин в эфире «Матч Премьер».