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«Это не балет, а футбол». Мусаев в ярости из-за решения Карасева отменить гол в ворота «Рубина»

Было ли нарушение?

Источник: Спорт-Экспресс

Первый круг РПЛ завершился матчем «Рубина» и «Краснодара» (1:1). И закончился он скандалом: главный арбитр Сергей Карасев при помощи ВАР-центра отменил гол «быков» в концовке. Дискуссия о том, правильное ли решение принял судья, развернулась не только в медиаполе. Эмоционально высказался в том числе и главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев.

Решение Карасева

На 87-й минуте Эдуард Сперцян сыграл в подкате против защитника казанцев Игоря Вуячича. После этого мяч отскочил к Олакунле Олусегуну, который отправил его в сетку ворот «Рубина».

Сергей Карасев тут же получил команду от ВАР-центра и подошел к «телевизору» смотреть эпизод. Затем главный арбитр отменил гол и сообщил, что Сперцян нарушил правила. Капитан «Краснодара» также получил желтую карточку.

Мусаев возмущен

После финального свистка главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что его команда во втором тайме полностью контролировала игру. По его словам, Карасев принял неправильное решение, не указав на центр поля.

«Я считаю, что чистый гол. Он играет в мяч, по касательной задевает потом соперника. В Лиге чемпионов и в Англии это был бы чистый гол. Это смешно, Карасев, если бы судил в Европе, он бы 100 из 100 таких засчитал», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

А на пресс-конференции специалист добавил, что «это не балет, а футбол».

«Карасев судил матчи на высоком уровне, где искры летят. А здесь небольшое касание», — заявил он журналистам.

Рашид Рахимов, возглавляющий «Рубин», в свою очередь признался, что его подопечные не заслужили поражения.

«В моменте казалось, это как? то несправедливо, что пропустили и можем упустить очки. Но потом я сзади услышал подсказку, что там он (Сперцян) прямой ногой прыгал, я уже сам стал об этом говорить. Потом этот гол отменили. Мы однозначно не заслужили поражения», — сказал тренер.

Как отреагировал эксперт

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что рефери правильно не зафиксировал взятие ворот.

«Абсолютно справедливое (решение Карасева). Сам по себе этот подкат… Ты когда его выполняешь, всегда есть риск. Определенная доля безрассудства. Да, он касается этого мяча, но дальше он ничего не делает, не минимизирует никак этот контакт. Ногу не отдергивает, не кладет ее вниз, просто поднимает ее выше. И попадает в область голени. Поэтому для меня это фол. Прошли те времена, когда главным было коснуться мяча, а дальше уже можно делать… Давно такого нет», — заявил Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл.

Роман Кольцов

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Никола Чумич
(Мирлинд Даку)
18′
Краснодар
Александр Черников
53′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
31′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
75′
51
Илья Рожков
45+4′
71
Константин Нижегородов
35′
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
8
Богдан Йочич
81′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
73′
90
Марвин Чуни
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
30′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
90′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
74′
20
Джованни Гонсалес
8
Данила Козлов
46′
40
Олакунле Олусегун
11
Жоау Батчи
69′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
51′
69′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
21
Фолы
15
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь