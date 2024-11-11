Сергей Семак оценил результаты «Зенита» в первом круге текущего сезона РПЛ

Что касается травмированных, то, конечно, когда лидеры получают травмы, те игроки, которые напрямую влияют на результат — это и Глушенков, и Вендел, и другие игроки на том или ином этапе выпадают… Это добавляет проблем и головной боли тренерам. Но мы работаем для того, чтобы искать решения, заменять. В первую очередь, чтобы не страдал результат. С другой стороны, у нас не 10 человек играет, а 20−23 полевых игрока на сезон в заявке. Естественно, все должны быть готовы в определённый момент помочь. Поэтому пока всё в обычном режиме, стараемся работать", — приводит слова Семака пресс-служба клуба.