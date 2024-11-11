Шалимов высказался об отмене гола «Краснодара» в ворота «Рубина» в конце матча

«Мне непонятны разговоры — недостаточное касание, недостаточный наступ. Если касание есть, то это фол. Сейчас весь “Рубин” будет орать, что это фол, весь “Краснодар” будет кричать, что это чистый гол», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».